Στους ρυθμούς της μεγάλης γιορτής των αγορών κινείται από σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, ολόκληρη η χώρα, καθώς η Black Friday κορυφώνεται με τα εμπορικά καταστήματα να ρίχνονται στη μάχη των τιμών προσφέροντας εκπτώσεις έως και 70%. Οι ευκαιρίες δεν σταματούν εδώ, αφού η πλειονότητα των προσφορών θα παραμείνει ενεργή όλο το Σαββατοκύριακο, με τα καταστήματα να παραμένουν ανοιχτά σε όλη την επικράτεια την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, πριν δώσουν τη σκυτάλη τη Δευτέρα (30/11) στις αποκλειστικές διαδικτυακές προσφορές της Cyber Monday.

Τι δείχνουν τα στοιχεία της αγοράς – Οι δηλώσεις του προέδρου του ΕΒΕΠ

Όπως αναφέρει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, η φετινή έρευνα της EY καταγράφει ότι το 67% των καταναλωτών σχεδιάζει να πραγματοποιήσει αγορές, έναντι 63% το 2025 και 50% το 2024, με περίπου τους μισούς να έχουν προγραμματίσει συγκεκριμένες αγορές. Σημείο αναφοράς παραμένει η περυσινή εκτίμηση για τζίρο περίπου 300 εκατ. ευρώ (3 εκατ. συναλλαγές με μέση αξία απόδειξης κοντά στα 100 ευρώ), ενώ στις ηλεκτρονικές αγορές η εβδομάδα της Black Friday 2025 κατέγραψε αύξηση τζίρου κατά 37%, αύξηση παραγγελιών κατά 25% και μέση αξία παραγγελίας στα 104 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Κορκίδη, η εικόνα των προτιμήσεων και του προϋπολογισμού των καταναλωτών διαμορφώνεται ως εξής:

Δημοφιλέστερες κατηγορίες: Προηγούνται τα ρούχα και αξεσουάρ (61%) και η τεχνολογία και ηλεκτρονικές συσκευές (59%), ενώ ακολουθούν οι ηλεκτρικές συσκευές (42%), τα προϊόντα ομορφιάς και προσωπικής φροντίδας (31%) και τ α είδη σπιτιού και κουζίνας (27%). Επιπλέον, 2 στους 10 θα αξιοποιήσουν τις εκπτώσεις για χριστουγεννιάτικα δώρα.

Δαπάνες και επιφυλάξεις: Για το σύνολο του διπλού εκπτωτικού γεγονότος (Black Friday και Cyber Monday), 4 στους 10 υπολογίζουν να δαπανήσουν από 100 έως 250 ευρώ και 3 στους 10 από 250 έως 500 ευρώ. Ωστόσο, 4 στους 10 εξακολουθούν να αμφιβάλλουν αν οι εκπτώσεις είναι πραγματικές.

Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης και οι κίνδυνοι ηλεκτρονικής απάτης

Πανελλαδική έρευνα της Marc για λογαριασμό της Visa (σε δείγμα 1.003 ατόμων, 9-14 Νοεμβρίου 2026) δείχνει ότι το 84% των Ελλήνων σκοπεύει να προσφέρει δώρα φέτος (δαπανώντας κατά πλειονότητα 100-249 ευρώ), με το 49% να συνδυάζει φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Η Black Friday και η Cyber Monday επηρεάζουν τις αγοραστικές αποφάσεις του 55% του κοινού και του 76% της Gen Z (18-29 ετών).

Ιδιαίτερα έντονη είναι η διείσδυση της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς το 55% των καταναλωτών θα αξιοποιήσει AI για τις αγορές του (σύγκριση τιμών 64%, αξιολόγηση κριτικών 63%, προτάσεις δώρων 48%), αν και μόλις το 24% θα επέτρεπε σε ψηφιακό βοηθό να ολοκληρώσει αυτόνομα αγορά με ρητή έγκριση (με το 81% αυτών να θέτει όριο έως 100 ευρώ). Στις πληρωμές, η κάρτα κυριαρχεί τόσο στα φυσικά καταστήματα (67% έναντι 26% μετρητών) όσο και online (52%, με τα ψηφιακά πορτοφόλια στο 12% συνολικά και 20% στις ηλικίες 18-29).

Ταυτόχρονα, το 59% ανησυχεί για το ενδεχόμενο ηλεκτρονικής απάτης μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 48% δέχθηκε απόπειρα εξαπάτησης την τελευταία χρονιά (με οικονομική απώλεια στο 6%). Οι συχνότερες απάτες αφορούν παραπλανητικά μηνύματα δημιουργημένα με AI (51%) και τηλεφωνικές κλήσεις με κλωνοποιημένη φωνή (39%).

Πώς θα ξεχωρίσετε τις πραγματικές εκπτώσεις και τα 4 βήματα προστασίας

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος προειδοποιούν για τις πλασματικές εκπτώσεις (φαινόμενο που επιβεβαιώνει και ανάλυση της αμερικανικής Groundwork Collaborative σε 350 προσφορές της Amazon τη διετία 2024-2025, όπου σχεδόν 3 στις 10 προσφορές δεν αντιστοιχούσαν σε πραγματική μείωση και 1 στις 10 ήταν ακριβότερη από τον προηγούμενο μήνα). Βάσει νόμου, σε κάθε προσφορά πρέπει να αναγράφεται ως τιμή αναφοράς η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών, ενώ εργαλεία ιστορικού τιμών (στα ελληνικά marketplaces, καθώς και πλατφόρμες όπως το Keepa και το CamelCamelCamel για την Amazon) βοηθούν στον έλεγχο των διακυμάνσεων.

Πριν από κάθε συναλλαγή, οι αρμόδιοι φορείς συνιστούν 4 βασικά βήματα:

Έλεγχος προϊόντος και καταστήματος: Επιβεβαιώστε τα χαρακτηριστικά, την τελική τιμή με τα μεταφορικά και τα πλήρη στοιχεία του e-shop (επωνυμία, διεύθυνση, επικοινωνία, όροι), αποφεύγοντας ανώνυμα προφίλ στα social media. Εντοπισμός της πραγματικής έκπτωσης: Συγκρίνετε τιμές σε διαφορετικά καταστήματα και ελέγξτε τη χαμηλότερη τιμή 30ημέρου, χωρίς να παρασύρεστε από εντυπωσιακά ποσοστά. Ασφαλής πληρωμή και παράδοση: Ενημερωθείτε για τον χρόνο παράδοσης, μην εισάγετε τραπεζικά στοιχεία σε ύποπτες σελίδες ή emails και κρατήστε όλα τα αποδεικτικά παραγγελίας, πληρωμής και επικοινωνίας. Δικαίωμα επιστροφής: Στις αγορές από απόσταση ισχύει κατά κανόνα δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή (με το κόστος επιστροφής να επιβαρύνει τον καταναλωτή εφόσον έχει ενημερωθεί σχετικά). Στα φυσικά καταστήματα, η αλλαγή μη ελαττωματικού προϊόντος εξαρτάται από την πολιτική της επιχείρησης, ωστόσο τα εκπτωτικά είδη καλύπτονται κανονικά από τη νόμιμη εγγύηση για ελαττώματα σε κάθε κανάλι πώλησης.

Αντίστοιχα, το ΕΒΕΠ υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις να αναγράφουν σωστά την τιμή αναφοράς 30 ημερών, να διευκρινίζουν ποια είδη αφορούν οι εκπτώσεις, να παρουσιάζουν το πλήρες κόστος πριν από την πληρωμή και να τηρούν τους κανόνες εγγύησης χωρίς παραπλανητικές σημάνσεις.

Πού να απευθυνθείτε σε περίπτωση προβλήματος