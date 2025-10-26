Μια απίστευτη τραγωδία συγκλονίζει από τα ξημερώματα της Κυριακής (26/10), το νησί της Ρόδου, καθώς ένας 18χρονος με καταγωγή από το νησί, που ζει με την οικογένειά του σε πόλη της Βραζιλίας, έπεσε νεκρός από σφαίρες ληστών, την ώρα που εργαζόταν σε εστιατόριο.

Η δολοφονία συγκλονίζει το νησί της Ρόδου και τη γενέτειρα του πατέρα του, το χωριό Ψίνθος, καθώς η οικογένεια είχε μετακομίσει πριν από μερικά χρόνια στη Βραζιλία, όπου πατέρας και γιος ζούσαν και εργάζονταν.

Πρόκειται για τον Θεόδωρο Κατταβενό του Ιωάννη, μόλις 18 ετών, ο οποίος σήμερα λίγο μετά τις 2 και μισή τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, έπεσε νεκρός από στις σφαίρες αδίστακτων ληστών, οι οποίοι μπήκαν στο εστιατόριο που εργαζόταν ο νεαρός τα Σαββατοκύριακα, προκειμένου να το ληστέψουν.

Η είδηση του θανάτου του νεαρού Ροδίτη, έχει βυθίσει στο πένθος, όχι μόνο τους συγγενείς του 18χρονου αλλά και ολόκληρο το νησί, καθώς επρόκειτο για μια γνωστή και δραστήρια κοινωνικά οικογένεια, η οποία δυστυχώς βιώνει μια ανείπωτη τραγωδία.

Σπαρακτική είναι και η ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πατέρας του 18χρονου, Γιάννης, περιγράφοντας το τραγικό γεγονός:

«Ανεξήγητος πόνος! Το να σε χάνω τόσο νέο! Απίστευτο! Σε αγαπώ γιε μου!»

Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες λεπτομέρειες αναφορικά με τη δολοφονία του 18χρονου Ροδίτη στη Βραζιλία, ούτε και αν έχουν συλληφθεί οι αδίστακτοι δράστες, που σκότωσαν εν ψυχρώ ένα 18χρονο αγόρι, την ώρα που εργαζόταν, μόνο και μόνο για ν’ αποκομίσουν ελάχιστα χρήματα.

Πηγή: rodiaki.gr

Επιμέλεια: Π.Π.