Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 67χρονος στην Κρήτη που δέχθηκε επίθεση από τον αδελφό του, ο οποίος τον τραυμάτισε με μαχαίρι στην καρωτίδα και στην κοιλιά.

Το αιματηρό περιστατικό σημειωθηκε στον οικισμό Μάρθας στο Δήμο Βιάννου, όταν ένας 63χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, καυγάδισε με τον 67χρονο αδελφό του και του επιτέθηκε με μαχαίρι.

Το θύμα και ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, διέμεναν μαζί το τελευταίο διάστημα καθώς ο 67χρονος, για χρόνια κάτοικος Ηρακλείου, τους τελευταίους μήνες αποφάσισε για προσωπικούς του λόγους, να επιστρέψει στο πατρικό του.

Να σημειωθεί ότι ο 63χρονος αδελφοκτόνος έχει συλληφθεί.

Στον τόπο της τραγωδίας από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν αστυνομικοί του ΑΤ Βιάννου, ενώ μετέβη στην περιοχή και κλιμάκιο της Ασφάλειας Ηρακλείου.

Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ειναι σε κατάσταση πλήρους μέθης και δεν έχει αντιληφθεί την τραγική τροπή των γεγονότων και ότι έχει σκοτώσει τον ίδιο του τον αδελφό.

Από μαρτυρίες ανθρώπων της περιοχής, ο δράστης αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ, ενώ κατά καιρούς δημιουργούσε προβλήματα και προστριβές.

