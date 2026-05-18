Άγρια επεισόδια μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκαν στη Β΄ πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού. Το βίαιο περιστατικό, που έρχεται στο φως της δημοσιότητας, κινητοποίησε άμεσα τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους, ενώ εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν στην ξαφνική έκρηξη της βίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega, ένας ισοβίτης ασιατικής καταγωγής -ο οποίος έχει ήδη κατηγορηθεί για άλλη ανθρωποκτονία σε σωφρονιστικό κατάστημα της χώρας- επιτέθηκε άγρια σε συγκρατούμενούς του στη Β΄ πτέρυγα. Στόχος του, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν να τους αποσπάσει εκβιαστικά χρηματικά ποσά, τα οποία απαιτούσε να καταβάλουν οι συγγενείς των θυμάτων.

Όπως σημείωνε το zougla.gr σε πρόσφατο ρεπορτάζ, η έξαρση της βίας στις φυλακές σχετίζεται και με τον “υπερπληθυσμό” σε αυτές.

Από τον Στατιστικό Πίνακα Χωρητικότητας στα Σωφρονιστικά Καταστήματα για το μήνα Μάιο –ένα επίσημο έγγραφο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη- προκύπτει υπερπλήρωση στα περισσότερα σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Σωφρονιστικό Κατάστημα Νέων Αυλώνα 194,47%

Σωφρονιστικό Κατάστημα Κομοτηνής 170,99%

Σωφρονιστικό Κατάστημα Άμφισσας 167,78%

Σωφρονιστικό Κατάστημα Ιωαννίνων 163,64%

Σωφρονιστικό Κατάστημα Κορυδαλλού Ι 159%