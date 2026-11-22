Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στον Βόλο, σε πάρκο κοντά στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα δύο νέοι ηλικίας από 17 έως 20 ετών να διακομιστούν σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία φέρεται να προχώρησε σε προσαγωγές.

Σύμφωνα με το gegonota.news, παρέα περίπου 10 ατόμων που βρισκόταν στο πάρκο δέχθηκε «καταδρομική» επίθεση από περίπου 50 νεαρούς από τη Νέα Ιωνία και άλλες περιοχές του Βόλου, οι οποίοι κρατώντας καδρόνια και στυλιάρια άρχισαν να χτυπούν αδιακρίτως όποιον έβρισκαν μπροστά τους.

Στόχος φέρεται να ήταν ένας 20χρονος, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ημέρας είχε έρθει στα χέρια με άλλους τρεις νεαρούς και στη συνέχεια δέχθηκε απειλητικά μηνύματα ότι θα «πληρώσει» για το ξύλο που έδωσε.

Πανδαιμόνιο στο πάρκο και κινητοποίηση στο νοσοκομείο Βόλου

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης ακολούθησε πανδαιμόνιο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις νεαροί έπεσαν στο έδαφος από τα χτυπήματα που δέχθηκαν στο κεφάλι και το σώμα τους, ενώ οι υπόλοιποι προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας στους γύρω δρόμους.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Βόλου, ενώ ένας νεαρός εντοπίστηκε σε λιπόθυμη κατάσταση.

Έξω από το νοσοκομείο συγκεντρώθηκαν φίλοι των τραυματιών μόλις πληροφορήθηκαν το περιστατικό, ενώ περίπου στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα έφτασαν και οι γονείς τους, σοκαρισμένοι από όσα είχαν συμβεί.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, η οποία φέρεται να προχώρησε σε προσαγωγές.