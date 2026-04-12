Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησαν αστυνομικοί στην Ξάνθη σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της άμεσης συνέργειας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και της παράβασης του νόμου περί όπλων.

Τηλεφωνική αντιπαράθεση κατέληξε σε βίαιη συμπλοκή

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες μεταξύ 10 και 11 Απριλίου 2026. Η αλληλουχία των γεγονότων, όπως καταγράφηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης, ξεκίνησε από μια τηλεφωνική αντιπαράθεση και κατέληξε σε βίαιη συμπλοκή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του xanthipost, προηγήθηκε φραστικό επεισόδιο μέσω τηλεφωνικής κλήσης του ενός δράστη με τον ημεδαπό παθόντα, ενώ στη συνέχεια ο δεύτερος δράστης μετέφερε τον πρώτο σε περιοχή της πόλης, όπου συναντήθηκε με τον παθόντα και ένεκα διαπληκτισμού τον τραυμάτισε με μαχαίρι.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης ο τραυματίας

Ο παθών διεκομίσθη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όπου και νοσηλεύεται. Στην κατοχή του πρώτου συλληφθέντα βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι ως μέσο τέλεσης της προαναφερόμενης αξιόποινης πράξης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ξάνθης.