Σοκαριστικές εικόνες αντίκρυσαν οι κάτοικοι μίας γειτονιάς στα Βριλήσσια το πρωινό της Παρασκευής 17/07 όταν μεγαλόσωμος σκύλος επιτέθηκε και κατασπάραξε έναν μικρότερο, τραυματίζοντας ταυτόχρονα και τον συνοδό του, που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε, έξω από γνωστό αρτοποιείο της περιοχής, όταν ο 66χρονος πέρασε από το σημείο μαζί με το δικό του σκυλί. Προηγουμένως μία 48χρονη γυναίκα είχε δέσει τον σκύλο της έξω από το κατάστημα, όμως το ζώο κατάφερε να λυθεί και επιτέθηκε με μανία στον 66χρονο άνδρα και το σκυλί του.

Ο άνδρας, βλέποντας το σκυλάκι του να κινδυνεύει, μπήκε στη μέση προσπαθώντας να το σώσει από την μανία του μεγαλόσωμου σκύλου και δέχτηκε και ο ίδιος αρκετά δαγκώματα. Παρά τις προσπάθειές του, το μικρόσωμο σκυλάκι υπέκυψε επί τόπου στα τραύματά του.

Έντρομοι οι περαστικοί κάλεσαν ασθενοφόρο, βλέποντας το άγριο σκηνικό, με τον 66χρονο να αιμορραγεί από τραύματα στο χέρι, την ωμοπλάτη και τους μηρούς. Ο άνθρωπος νοσηλεύεται σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς» ενώ η 48χρονη ιδιοκτήτρια του μεγαλόσωμου ζώου συνελήφθη για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία.

Δείτε πώς περιέγραψε όσα έγιναν μία υπάλληλος του φούρνου, που άκουσε την αναστάτωση και τις φωνές: