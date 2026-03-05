Επίθεση δέχθηκε στις 23:00 το βράδυ της Τρίτης (3/3), ένας 21χρονος υπήκοος Ρωσίας, ενώ βρισκόταν μαζί με έναν φίλο του στην πλατεία Γρηγορίου Λαμπράκη, στην Αγία Βαρβάρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 20 άτομα που κρατούσαν κράνη και ρόπαλα του επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά, χτυπώντας τον στο κεφάλι. Στη συνέχεια άρπαξαν το μηχανάκι του και διέφυγαν προς τα γύρω στενά. Ο νεαρός μετέβη μόνος του στο νοσοκομείο για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν μια φωτοβολίδα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο τα κίνητρα της επίθεσης να σχετίζονται με οπαδικές διαφορές. Οι αστυνομικές Αρχές συλλέγουν και αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δράστες.