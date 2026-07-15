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Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα μέρα μεσημέρι στην Καλλιθέα, όταν έπεσε θύμα άγριας και απρόκλητης επίθεσης από άγνωστο άνδρα την ώρα που πάρκαρε το αυτοκίνητό της στην οδό Φιλαρέτου.

Με μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οδηγός περιγράφει λεπτομερώς τη μάχη που έδωσε με τον δράστη, ενώ απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, δίνοντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά του δράστη.

Η ύποπτη κίνηση που της κίνησε την περιέργεια

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Φιλαρέτου 114, στην Καλλιθέα, σε κοντινή απόσταση από το ποτάμι.

Η Κάτια Δερμιτζάκη, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητό της, έχοντας τη συνήθεια να ελέγχει διαρκώς τους καθρέφτες της κατά τη διάρκεια του παρκαρίσματος, παρατήρησε έναν πεζό να κινείται στον δρόμο και ξαφνικά να σταματά, κοιτάζοντας επίμονα τις κινήσεις της.

Η παρατηρητικότητα της γυναίκας λειτούργησε ακαριαία. Αντιλαμβανόμενη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, κλείδωσε τις ασφάλειες των θυρών και άρχισε να ανεβάζει το παράθυρο, παίρνοντας την απόφαση να μην αφήσει δευτερόλεπτο τον διακόπτη.

Η στιγμή της άγριας επίθεσης και η πάλη στο παράθυρο

Πριν προλάβει καν να τραβήξει χειρόφρενο, η γυναίκα δέχθηκε μια βίαιη και απρόκλητη επίθεση. Ο δράστης όρμησε στο ημιανοιχτό παράθυρο, άρχισε να τη χτυπά με μανία στο πρόσωπο και την άρπαξε σφιχτά από τον λαιμό, προσπαθώντας με τη βία να την τραβήξει έξω από το αυτοκίνητο, το οποίο άρχισε να κυλάει προς τα πίσω.

Ακολούθησε πάλη σώμα με σώμα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η γυναίκα στην ανάρτησή της, ο άνδρας έπεφτε με όλο του το βάρος πάνω στο τζάμι για να εμποδίσει το κλείσιμό του, συνεχίζοντας να τη χτυπά στα τυφλά. Η οδηγός αμύνθηκε σθεναρά, χτυπώντας τον με το δεξί της χέρι και βάζοντας κόντρα με το γόνατό της στην πόρτα.

Παρά τον απόλυτο τρόμο, διατήρησε την ψυχραιμία της, «Δεν έχασα ούτε στιγμή την ψυχραιμία μου. Δεν άφησα ούτε δευτερόλεπτο το κουμπί του παραθύρου. Το κρατούσα συνεχώς πατημένο, μέχρι που το παράθυρο ανέβηκε σιγά-σιγά. Στο τέλος παγίδευσε τα χέρια του και δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει την επίθεση. Αναγκάστηκε να τα τραβήξει πίσω και έτρεξε προς την πλευρά του ποταμού.», αναφέρει η ίδια μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η γυναίκα καταγγέλλει με πικρία πως παρά τις απελπισμένες φωνές της για βοήθεια, κανένας από τη γειτονιά δεν βγήκε στον δρόμο, προκειμένου να την βοηθήσει.

Χαρακτηριστικά, αναφέρει «Φώναζα όσο πιο δυνατά μπορούσα. Δεν βγήκε ούτε ένας άνθρωπος να με βοηθήσει. Ούτε ένας».

Η περιγραφή του δράστη

Η κ.Δερμιτζάκη, η οποία δηλώνει ανακουφισμένη μιας και είχε την τύχη, σύμφωνα με την ίδια, να μην έχει μαζί της την ανήλικη κόρη της, έδωσε μια σαφή περιγραφή του δράστη προκειμένου να προστατευτούν κι άλλοι πολίτες:

  • Ύψος: Περίπου 1,85 με 1,90 μέτρα.

  • Χαρακτηριστικά: Καφέ μαλλιά και γαλάζια μάτια.

  • Εμφάνιση: Ντυμένος απολύτως φυσιολογικά, περιποιημένος, με προφίλ ανθρώπου που δεν κινεί καμία υποψία και περνά εντελώς απαρατήρητος.

Η ανάρτηση κάνει ήδη τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με εκατοντάδες κοινοποιήσεις, ενώ η ίδια καλεί τους κατοίκους της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Κάτιας Δερμιτζάκη

«⚠️ ΠΡΟΣΟΧΗ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ & ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Παρακαλώ αφιερώστε δύο λεπτά να διαβάσετε αυτή την ανάρτηση και κάντε μια κοινοποίηση. Ίσως προστατέψετε κάποιον άλλο.
Σήμερα δέχτηκα επίθεση ενώ πάρκαρα το αυτοκίνητό μου στην οδό Φιλαρέτου 114, στην Καλλιθέα, κοντά στο ποτάμι.
Καθώς πάρκαρα, παρατήρησα από τον καθρέφτη έναν άνδρα που περπατούσε στον δρόμο. Ξαφνικά σταμάτησε και άρχισε να κοιτάζει επίμονα πώς πάρκαρα. Έχω τη συνήθεια να παρατηρώ πάντα τους πεζούς, μήπως υπάρχει κάποιο μικρό παιδί ή κάποιο σκυλάκι που μπορεί να πεταχτεί στον δρόμο. Αυτή η παρατηρητικότητα πιστεύω ότι σήμερα μου έσωσε τη ζωή.
Όταν τον είδα να κοιτάζει δεξιά και αριστερά, κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και ότι πιθανότατα ετοιμαζόταν να μου κάνει κακό. Πριν ολοκληρώσω το παρκάρισμα, με το δεξί μου χέρι κλείδωσα αμέσως τις πόρτες και με το αριστερό άρχισα να ανεβάζω το παράθυρο. Από εκείνη τη στιγμή πήρα την απόφαση ότι, ό,τι κι αν συνέβαινε, δεν έπρεπε να αφήσω το χέρι μου από το κουμπί του παραθύρου.
Μόλις ίσιωσα το αυτοκίνητο, δέχτηκα επίθεση.
Δεν πρόλαβα να τραβήξω χειρόφρενο και το αυτοκίνητο άρχισε να κυλάει προς τα πίσω. Ο άνδρας με χτύπησε δύο φορές στο πρόσωπο, με άρπαξε από τον λαιμό και προσπαθούσε να με τραβήξει έξω από το παράθυρο. Δεν έβλεπα καν καθαρά το πρόσωπό του, γιατί με χτυπούσε συνεχώς στα τυφλά.
Η πάλη μας κράτησε αρκετή ώρα. Έπεφτε με όλο του το βάρος πάνω στο παράθυρο για να μην μπορέσει να κλείσει, ενώ συνέχιζε να με χτυπάει και να με τραβάει από τον λαιμό και τα ρούχα. Προσπαθούσα ταυτόχρονα να αμυνθώ, τον χτύπησα με το δεξί μου χέρι για να απελευθερωθώ και έβαλα το γόνατό μου κόντρα στην πόρτα.
Παρ’ όλα αυτά, δεν έχασα ούτε στιγμή την ψυχραιμία μου. Δεν άφησα ούτε δευτερόλεπτο το κουμπί του παραθύρου. Το κρατούσα συνεχώς πατημένο, μέχρι που το παράθυρο ανέβηκε σιγά-σιγά. Στο τέλος παγίδευσε τα χέρια του και δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει την επίθεση. Αναγκάστηκε να τα τραβήξει πίσω και έτρεξε προς την πλευρά του ποταμού.
Φώναζα όσο πιο δυνατά μπορούσα. Δεν βγήκε ούτε ένας άνθρωπος να με βοηθήσει. Ούτε ένας.
Το μόνο που σκέφτομαι είναι πόσο τυχερή στάθηκα που η κόρη μου δεν ήταν μαζί μου. Μισή ώρα νωρίτερα την είχα αφήσει στον πατέρα της για να πάνε στις κούνιες. Δεν μπορώ ούτε να φανταστώ τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο.
Περιγραφή του δράστη:
Ύψος περίπου 1,85–1,90 μ.
Καφέ μαλλιά.
Γαλάζια μάτια.
Ντυμένος απολύτως φυσιολογικά, περιποιημένος, σαν ένας άνθρωπος που δεν θα σου τραβούσε ποτέ την προσοχή. Δεν σου περνάει καν από το μυαλό ότι μπορεί να σου επιτεθεί.
Παρακαλώ όσοι μένετε στην Καλλιθέα ή στις γύρω περιοχές να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και σας παρακαλώ, κάντε μια κοινοποίηση αυτής της ανάρτησης. Αν καταφέρουμε να ενημερωθεί περισσότερος κόσμος, ίσως προλάβουμε να μην υπάρξει το επόμενο θύμα.»
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