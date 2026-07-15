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Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα μέρα μεσημέρι στην Καλλιθέα, όταν έπεσε θύμα άγριας και απρόκλητης επίθεσης από άγνωστο άνδρα την ώρα που πάρκαρε το αυτοκίνητό της στην οδό Φιλαρέτου.
Με μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οδηγός περιγράφει λεπτομερώς τη μάχη που έδωσε με τον δράστη, ενώ απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, δίνοντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά του δράστη.
Η ύποπτη κίνηση που της κίνησε την περιέργεια
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Φιλαρέτου 114, στην Καλλιθέα, σε κοντινή απόσταση από το ποτάμι.
Η Κάτια Δερμιτζάκη, η οποία οδηγούσε το αυτοκίνητό της, έχοντας τη συνήθεια να ελέγχει διαρκώς τους καθρέφτες της κατά τη διάρκεια του παρκαρίσματος, παρατήρησε έναν πεζό να κινείται στον δρόμο και ξαφνικά να σταματά, κοιτάζοντας επίμονα τις κινήσεις της.
Η παρατηρητικότητα της γυναίκας λειτούργησε ακαριαία. Αντιλαμβανόμενη ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, κλείδωσε τις ασφάλειες των θυρών και άρχισε να ανεβάζει το παράθυρο, παίρνοντας την απόφαση να μην αφήσει δευτερόλεπτο τον διακόπτη.
Η στιγμή της άγριας επίθεσης και η πάλη στο παράθυρο
Πριν προλάβει καν να τραβήξει χειρόφρενο, η γυναίκα δέχθηκε μια βίαιη και απρόκλητη επίθεση. Ο δράστης όρμησε στο ημιανοιχτό παράθυρο, άρχισε να τη χτυπά με μανία στο πρόσωπο και την άρπαξε σφιχτά από τον λαιμό, προσπαθώντας με τη βία να την τραβήξει έξω από το αυτοκίνητο, το οποίο άρχισε να κυλάει προς τα πίσω.
Ακολούθησε πάλη σώμα με σώμα.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η γυναίκα στην ανάρτησή της, ο άνδρας έπεφτε με όλο του το βάρος πάνω στο τζάμι για να εμποδίσει το κλείσιμό του, συνεχίζοντας να τη χτυπά στα τυφλά. Η οδηγός αμύνθηκε σθεναρά, χτυπώντας τον με το δεξί της χέρι και βάζοντας κόντρα με το γόνατό της στην πόρτα.
Παρά τον απόλυτο τρόμο, διατήρησε την ψυχραιμία της, «Δεν έχασα ούτε στιγμή την ψυχραιμία μου. Δεν άφησα ούτε δευτερόλεπτο το κουμπί του παραθύρου. Το κρατούσα συνεχώς πατημένο, μέχρι που το παράθυρο ανέβηκε σιγά-σιγά. Στο τέλος παγίδευσε τα χέρια του και δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει την επίθεση. Αναγκάστηκε να τα τραβήξει πίσω και έτρεξε προς την πλευρά του ποταμού.», αναφέρει η ίδια μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η γυναίκα καταγγέλλει με πικρία πως παρά τις απελπισμένες φωνές της για βοήθεια, κανένας από τη γειτονιά δεν βγήκε στον δρόμο, προκειμένου να την βοηθήσει.
Χαρακτηριστικά, αναφέρει «Φώναζα όσο πιο δυνατά μπορούσα. Δεν βγήκε ούτε ένας άνθρωπος να με βοηθήσει. Ούτε ένας».
Η περιγραφή του δράστη
Η κ.Δερμιτζάκη, η οποία δηλώνει ανακουφισμένη μιας και είχε την τύχη, σύμφωνα με την ίδια, να μην έχει μαζί της την ανήλικη κόρη της, έδωσε μια σαφή περιγραφή του δράστη προκειμένου να προστατευτούν κι άλλοι πολίτες:
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Ύψος: Περίπου 1,85 με 1,90 μέτρα.
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Χαρακτηριστικά: Καφέ μαλλιά και γαλάζια μάτια.
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Εμφάνιση: Ντυμένος απολύτως φυσιολογικά, περιποιημένος, με προφίλ ανθρώπου που δεν κινεί καμία υποψία και περνά εντελώς απαρατήρητος.
Η ανάρτηση κάνει ήδη τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με εκατοντάδες κοινοποιήσεις, ενώ η ίδια καλεί τους κατοίκους της περιοχής να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.