Στιγμές τρόμου έζησε μια γυναίκα μέρα μεσημέρι στην Καλλιθέα, όταν έπεσε θύμα άγριας και απρόκλητης επίθεσης από άγνωστο άνδρα την ώρα που πάρκαρε το αυτοκίνητό της στην οδό Φιλαρέτου.

Με μια συγκλονιστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οδηγός περιγράφει λεπτομερώς τη μάχη που έδωσε με τον δράστη, ενώ απευθύνει έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, δίνοντας παράλληλα τα χαρακτηριστικά του δράστη.