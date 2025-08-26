Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, (26/8), σε λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο «Βάρκιζα – Βάρη» στην Αττική, όταν ένας επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό έπειτα από λογομαχία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταση φέρεται να προκλήθηκε από τις διαρκώς αυξανόμενες παρατηρήσεις των επιβατών για τα αραιά δρομολόγια των λεωφορείων, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια.

Οι δύο άντρες αντάλλαξαν βαριές εκφράσεις, μεταξύ τους και απειλές, όπως «Θα σε σκοτώσω», «θα σε ισοπεδώσω», κ.α.

Στο βίντεο ακούγεται γυναίκα επιβάτης να φωνάζει: «Καλέστε την Αστυνομία, τα έχω όλα σε βίντεο», καταδεικνύοντας την έκρυθμη κατάσταση.