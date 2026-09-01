Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό κακοποίησης ζώου σημειώθηκε το βράδυ της 31ης Αυγούστου στον Πύργο, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των κατοίκων της περιοχής.

Ένας ανήλικος φέρεται να πέταξε έναν σκύλο μέσα σε κάδο απορριμμάτων, έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής και, στη συνέχεια, αφού το έβγαλε από αυτόν, άρχισε να το κλωτσάει.

Δίπλα στον ανήλικο βρίσκονταν και άλλα παιδιά, τα οποία παρακολουθούσαν τη βάναυση συμπεριφορά και την κατέγραφαν με τα κινητά τους τηλέφωνα σε βίντεο. Η κινητοποίηση των περιοίκων ήταν άμεση, καθώς ειδοποίησαν την Αστυνομία, με περιπολικό να σπεύδει στο σημείο σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών, ο ανήλικος ισχυρίστηκε πως το άτυχο ζώο ήταν δικής του ιδιοκτησίας, χωρίς όμως αυτό να αποτρέψει τις νόμιμες διαδικασίες.

Η Αστυνομία προχώρησε στη σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του για το περιστατικό.

Πηγή: apohxos