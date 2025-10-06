Στιγμές φρίκης έζησε τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/10/2025) μια 85χρονη γυναίκα στο Αγγελόκαστρο Αγρινίου, όταν δύο άτομα εισέβαλαν στο σπίτι της, με καλυμμένα τα πρόσωπά τους.

Οι δράστες την απείλησαν, ζητώντας της χρήματα και κοσμήματα. Όταν δεν ικανοποιήθηκαν από τις απαντήσεις της, άρχισαν να την χτυπούν και τελικά την φίμωσαν, προτού τραπούν σε φυγή με χρυσαφικά και ένα μικρό χρηματικό ποσό.

Η ληστεία έγινε αντιληπτή από μια γειτόνισσα, η οποία κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Η ηλικιωμένη μεταφέρθηκε σε άσχημη κατάσταση στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου νοσηλεύεται.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα της Γαβαλούς.