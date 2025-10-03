Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Περιστέρι, όταν μαθητές του τοπικού ΕΠΑΛ φέρεται να επιτέθηκαν σε μαθητές Γενικού Λυκείου της περιοχής, χρησιμοποιώντας καδρόνια και λοστούς. Ο αριθμός των εμπλεκομένων δεν έχει διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια του σχολείου του Γενικού Λυκείου προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει τη συμπλοκή και να προστατεύσει τους μαθητές της, όμως τραυματίστηκε κατά την προσπάθειά της να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Η Αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη ενός 15χρονου μαθητή του ΕΠΑΛ, υπηκόου Μπαγκλαντές. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων πιθανών συμμετεχόντων.