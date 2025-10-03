Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στο Περιστέρι, όταν μαθητές του τοπικού ΕΠΑΛ φέρεται να επιτέθηκαν σε μαθητές Γενικού Λυκείου της περιοχής, χρησιμοποιώντας καδρόνια και λοστούς. Ο αριθμός των εμπλεκομένων δεν έχει διευκρινιστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθύντρια του σχολείου του Γενικού Λυκείου προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει τη συμπλοκή και να προστατεύσει τους μαθητές της, όμως τραυματίστηκε κατά την προσπάθειά της να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Η Αστυνομία έφτασε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψη ενός 15χρονου μαθητή του ΕΠΑΛ, υπηκόου Μπαγκλαντές. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων πιθανών συμμετεχόντων.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #ΕΠΑΛ #Λύκειο #συμπλοκή