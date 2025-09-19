Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο κέντρο της πόλης της Ζακύνθου.

Ομάδες ατόμων συνεπλάκησαν μεταξύ τους μπροστά στα έκπληκτα μάτια των κατοίκων του νησιού αλλά και των τουριστών. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας apohxos.gr, το επεισόδιο κράτησε αρκετή ώρα ενώ όπως έχουν καταγράψει πολίτες με τα κινητά τους τηλέφωνα, τα άτομα συγκρούστηκαν με πρωτοφανή αγριότητα, ενώ πέταξαν ακόμα και καρέκλες από καταστήματα εστίασης της περιοχής.

Δείτε το βίντεο

Στο σημείο βρέθηκαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. τη στιγμή που κάτοικοι και τουρίστες έτρεξαν προκειμένου να φύγουν καθώς υπήρχε κίνδυνος τραυματισμού.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνες για το περιστατικό