Αιμόφυρτος εντοπίστηκε 27χρονος κοντά σε παιδική χαρά στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε πίσω από την πλατεία Βελουχιώτη ενώ αδιευκρίνιστες παραμένουν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο νεαρός άνδρας.

Μόνος του ο 27χρονος ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ζητώντας την άμεση συνδρομή ασθενοφόρου. Ο άνδρας όταν τον ρώτησαν πως προκλήθηκε ο τραυματισμός, έκανε λόγο για πτώση από δίκυκλο.

Οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, παρέλαβαν τον 27χρονο και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο νεαρός υπέστη διάσειση.

Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε ο 27χρονος έσπευσαν οι αστυνομικές αρχές που εξέτασαν και το ενδεχόμενο να προηγήθηκε επεισόδιο.

Πηγή: Agrinio News