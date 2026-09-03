Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με μια περίεργη υπόθεση εξαφάνισης. Το πρωί της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου εκδόθηκε «Missing Alert» από το «Χαμόγελο του Παιδιού» για ένα 15χρονο κορίτσι, του οποίου τα ίχνη χάθηκαν στο Αγρίνιο.

Αργότερα μέσα στην ημέρα η ανήλικη βρέθηκε, ωστόσο της είχε συμβεί κάτι πολύ τραυματικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 15χρονη υπέστη σεξουαλική κακοποίηση από δύο άνδρες.

Η νεαρή κοπέλα είχε εξαφανιστεί από την Τρίτη και οι δικοί της είχαν κάνει έκκληση για να βρεθεί , καθώς έχει και ψυχολογικά προβλήματα. Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση και το κορίτσι βρέθηκε εντός του σπιτιού ενός άνδρα στην πόλη του Αγρινίου σε πολύ άσχημη κατάσταση, καθώς μάλιστα κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι υπέστη βιασμό.

Όταν η 15χρονη έφυγε από το σπίτι της πήγε στην κατοικία ενός 31χρονου, άγνωστο προσώρας το πως. Στο σπίτι του νεαρού άνδρα κατήγγειλε πως την βίασε, μαζί με έναν 32χρονο φίλο του.

Οι δράστες έχουν συλληφθεί, με την κατηγορία του βιασμού και της αρπαγής ανήλικης, ενώ αναμένεται και η ιατροδικαστική εξέταση.

Πηγή: Tempo 24