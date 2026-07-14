Ένας 74χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Τρίτης (14/o7) στο Αγρίνιο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, πέφτοντας στο κενό από τη στέγη του σπιτιού του όπου εκτελούσε οικοδομικές εργασίες.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, με τον ηλικιωμένο να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει στο έδαφος, υποφέροντας από βαρύτατα τραύματα.

Στο σημείο έσπευσε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 74χρονο σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, φέροντας πολύ σοβαρό κάταγμα, και τον μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το οποίο προχώρησε σε άμεση διασωλήνωση του ασθενούς, ο άτυχος άνδρας υπέστη ανακοπή και εξέπνευσε περίπου μία ώρα αργότερα.

Για τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος διενεργείται επίσημη προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές.

Πηγή: agriniopress.gr