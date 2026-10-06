Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο περιστατικό καταγράφηκε στην εθνική οδό Αντιρρίου–Ιωαννίνων, λίγο μετά τη γέφυρα του Αχελώου, με κατεύθυνση προς τη Νεάπολη Αγρινίου.

Σε βίντεο διακρίνεται οδηγός να επιχειρεί προσπέραση δύο αυτοκινήτων, παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή.

Την ίδια στιγμή, από το αντίθετο ρεύμα κινείται λεωφορείο, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να βρεθούν σε εξαιρετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους. Η προσπέραση ολοκληρώνεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας μια πιθανή μετωπική σύγκρουση.

Το περιστατικό αναδεικνύει τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν οι αντικανονικές προσπεράσεις, ιδιαίτερα σε σημεία όπου η ορατότητα και τα περιθώρια αντίδρασης είναι περιορισμένα. Μια απερίσκεπτη οδηγική ενέργεια θα μπορούσε να έχει τραγικές συνέπειες για τους επιβαίνοντες στα οχήματα και το λεωφορείο.

Πηγή: agriniosite