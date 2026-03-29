Συνελήφθησαν οι τρεις νεαροί δράστες που φέρεται να συμμετείχαν στο αιματηρό επεισόδιο με τον τραυματισμό 16χρονου, χθες βράδυ στο κέντρο του Αγρινίου.

Τα στοιχεία τους είχαν ταυτοποιηθεί από την πρώτη στιγμή, ενώ οι ίδιοι για την ώρα αρνούνται ότι συμμετείχαν στην επίθεση.

Από την Ασφάλεια Αγρινίου συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ με εντολή Εισαγγελέα, οι νεαροί κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών της πόλης.

Tο περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν 16χρονος, ο οποίος ήταν μαζί με την αδελφή του και ακόμη μία κοπέλα, δέχθηκε επίθεση από την ομάδα των νεαρών ατόμων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις προηγούμενες ημέρες φαίνεται να είχε προηγηθεί άλλο επεισόδιο, γεγονός που ενδεχομένως συνδέεται με τη χθεσινή επίθεση.

Ο ανήλικος τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο (σουγιά) και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκομένων, καθώς και για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

