Μια εντελώς διαφορετική εκδοχή από εκείνη που έχει καταθέσει η ανήλικη περιέγραψε η υπεράσπιση του πατέρα, λίγες ώρες πριν οι οκτώ συλληφθέντες περάσουν το κατώφλι της ανακρίτριας, την ώρα που μαρτυρίες κατοίκων κάνουν λόγο για ένα πρόβλημα που όλοι γνώριζαν.

Η 15χρονη εξακολουθεί να φιλοξενείται στο νοσοκομείο του Αγρινίου, έχοντας στο πλευρό της γιατρούς και παιδοψυχολόγους που τη στηρίζουν. Η υπόθεση μαστροπείας έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία, με την ανήλικη να καταγγέλλει ότι οι γονείς της την εξέδιδαν έναντι 10 με 15 ευρώ από την ηλικία των 9 ετών.

Οι επτά συλληφθέντες —οι γονείς της και ακόμη πέντε άτομα— αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή, ενώ προκύπτει πως για τη συγκεκριμένη οικογένεια είχαν ήδη γίνει δύο καταγγελίες στο «Χαμόγελο του Παιδιού»: η πρώτη το 2020 για κακοποίηση και η δεύτερη το 2024 για σεξουαλική εκμετάλλευση.

Οι αιχμές προς τη μητέρα – Εραστής της ο ένας κατηγορούμενος

Πλήρη άγνοια για τα όσα καταγγέλλονται φέρεται να επικαλείται ο πατέρας της ανήλικης, επαναλαμβάνοντας τη φράση «Δεν ήξερα, δεν γνώριζα». Μιλώντας στο «Mega», ο δικηγόρος του υποστήριξε ότι ο εντολέας του απουσίαζε επί χρόνια από το σπίτι και δηλώνει εντελώς αμέτοχος στην κατηγορία της μαστροπείας.

«Πρέπει να δούμε τι σχέση έχει ο πατέρας με την επιμέλεια του παιδιού», ανέφερε ο συνήγορος, εξηγώντας πως το ζευγάρι έμενε κατά διαστήματα χωριστά.

Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της μητέρας της 15χρονης, κατηγορώντας την ότι εκείνη γνώριζε τι συνέβαινε με το παιδί, ενώ άφησε αιχμές εναντίον της και για την καταγγελία κακοποίησης.

«Οι αναφορές για μαστροπεία αφορά μόνο ένα πρόσωπο», τόνισε χαρακτηριστικά, με το ρεπορτάζ να αναφέρει πως ένας εκ των κατηγορουμένων ήταν εραστής της μητέρας.

Αιχμές για τον άνδρα εμπιστοσύνης της 15χρονης

Ο δικηγόρος του πατέρα δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές και για τον 47χρονο άνδρα στον οποίο η ανήλικη βρήκε το πρόσωπο εμπιστοσύνης για να αποκαλύψει το μαρτύριο που φέρεται να βίωνε από τα 9 της χρόνια και να προχωρήσει στην καταγγελία. Χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες, σημείωσε πως πρέπει να εξεταστεί σε βάθος η σχέση που είχαν αναπτύξει, καθώς «το παιδί λέει συγκεκριμένα πράγματα για αυτόν».

«Ο πατέρας ζητά απομαγνητοφώνηση των κλήσεων για να αποδείξει την αλήθεια. Υπεραγαπάει το παιδί του, είναι πάρα πολύ θυμωμένος. Δεν διαφωνούμε ότι υπήρχε θέμα ενδοοικογενειακής βίας ή φασαρίας», δήλωσε ο συνήγορος.

Την ίδια στιγμή, η υπεράσπιση αμφισβητεί και το ημερολόγιο στο οποίο φέρεται να κατέγραφε η 15χρονη τα όσα ζούσε, υποστηρίζοντας ότι οι σημειώσεις γράφτηκαν καθ’ υπόδειξη.

«Είναι σημειώσεις των τελευταίων ημερών του Νοεμβρίου και απ’ ότι φαίνεται καθ’ υπόδειξη. Εμείς θα ζητήσουμε και γραφολογική στο ημερολόγιο γιατί μπορεί να αποδειχθεί αν αυτός που τα έγραφε τα έγραφε με τη δική του βούληση ή όχι. Και θα το κάνουμε αυτό. Την Κυριακή στις 12:00 θα παρουσιαστούμε στην κυρία ανακρίτρια. Άρα έχουμε πολλά στοιχεία τα οποία ίσως να δώσουν άλλη διάσταση στην υπόθεση», κατέληξε.

«Οι κοντινοί της άνθρωποι έβλεπαν, γνώριζαν»

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του χωριού στο Αγρίνιο, η 15χρονη έδειχνε παραμελημένη και είχε λιγότερα κιλά από το φυσιολογικό για την ηλικία της. Μητέρα φίλου της ανήλικης περιέγραψε πως το κορίτσι περνούσε πολλές ώρες έξω από το σπίτι προσπαθώντας να ξεφύγει από τους οικογενειακούς καβγάδες, καταγγέλλοντας τη σιωπή της τοπικής κοινωνίας και την αδράνεια των αρχών.

«Δεν είχα σκεφτεί κάτι διαφορετικό για το παιδί μέχρι που σημειώθηκε ένας καβγάς μεταξύ των γονιών και παρατήρησα ότι το παιδί αυτό έβγαινε τακτικά έξω από το σπίτι και καθόταν μόνο του σε μια ακρούλα.»

«Σαν παιδάκι ήθελε να παίξει και να συναναστρέφεται με συνομήλικα παιδάκια. Δυστυχώς, το χωριό αυτό δεν προέβη σε κάποιες κινήσεις να προστατευτεί αυτό το παιδί. Οι πιο κοντινοί του τα έβλεπαν, τα ζούσαν, τα γνώριζαν. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι οι περισσότεροι εθελοτυφλούν, ασχέτως τι λένε τώρα. Η αστυνομία ήξερε εδώ και πολλά χρόνια ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το σπίτι. Βέβαια κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να φτάσει αυτό.

Βλέπαμε ένα παιδάκι να κάθεται έξω από το σπίτι μέσα στο κρύο, για να μην ακούει όλη αυτή τη φασαρία. Έβλεπα μια οικογενειακή βία. Ήξερα ότι είχαν γίνει κάποιες καταγγελίες, αλλά είδα ότι οι αρμόδιες αρχές δεν ανέλαβαν το ρόλο τους σωστά.

Εγώ πιστεύω πως ήταν γνωστό το πρόβλημα. Δεν μπορεί ξαφνικά να μιλάει όλο το χωριό. Όλοι ήξεραν από κάτι. Εάν ο καθένας μίλαγε και έλεγε και έβαζε λίγο το λιθαράκι του, πιστεύω ότι αυτή η ιστορία θα είχε τελειώσει πριν αυτό το κορίτσι περάσει και αυτή την πόρτα. Είναι κρίμα και άδικο να γνωρίζουν γιατί αυτό συμβαίνει, να γνωρίζουν και να μη μιλάνε. Λυπάμαι πάρα πολύ».