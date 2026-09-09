Ένα σοβαρό περιστατικό κλοπής και βανδαλισμού σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Αγρινίου, που βρίσκονται στο 65ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου–Αντιρρίου. Οι δράστες έδρασαν κατά τις νυχτερινές ώρες, μεταξύ μεσάνυχτας και 06:50 το πρωί της 9ης Σεπτεμβρίου, μετατρέποντας τον περιβάλλοντα χώρο της δημόσιας υπηρεσίας σε πεδίο λεηλασίας.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι εισβολείς αφαίρεσαν τέσσερις εξωτερικές μονάδες κλιματισμού τύπου ντουλάπας, καθώς και τρεις εξωτερικές μονάδες split. Για να αποσπάσουν τον εξοπλισμό αυτό, ξήλωσαν και αφαίρεσαν τις χαλκοσωληνώσεις άγνωστου μέχρι στιγμής μήκους, προκαλώντας ανυπολόγιστες φθορές στις υποδομές του κτιρίου. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αρμόδιοι το πρωί μαρτυρά ένα ολοκληρωτικό «γδύσιμο» των εγκαταστάσεων.

Αν και η αρχική αναφορά κάνει λόγο για μια πρόχειρη εκτίμηση ζημιάς γύρω στα 700 ευρώ, το πραγματικό τελικό κόστος αναμένεται να είναι πολύ υψηλότερο. Η συνολική οικονομική επιβάρυνση δεν αφορά μόνο την αντικατάσταση του κλαπέντος εξοπλισμού και του χαλκού, αλλά κυρίως την αποκατάσταση των εκτεταμένων φθορών που προκλήθηκαν στο κτίριο.

Το γεγονός ότι οι δράστες κατάφεραν να δράσουν ανενόχλητοι σε μια δημόσια υπηρεσία, αφαιρώντας εξοπλισμό μεγάλου όγκου και βάρους, γεννά έντονο προβληματισμό στις τοπικές αρχές για τα μέτρα φύλαξης των δημόσιων υποδομών.

Πηγή: agriniosite