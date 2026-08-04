Νέο περιστατικό τηλεφωνικής απάτης με θύμα μια 81χρονη γυναίκα σημειώθηκε στο Αγρίνιο, το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου, με τους επιτήδειους να επιστρατεύουν ξανά το τέχνασμα του «μαϊμού» λογιστή.

Οι δράστες κατάφεραν να πείσουν την ηλικιωμένη να συγκεντρώσει σε μια σακούλα κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ και 3.000 ευρώ σε μετρητά, τοποθετώντας τα σε γλάστρα έξω από το σπίτι της, από όπου και τα εξαφάνισαν.

Το τηλεφώνημα του «λογιστή» και η παγίδα

Σύμφωνα με το apohxos.gr, άγνωστος άνδρας επικοινώνησε τηλεφωνικά με την 81χρονη, προσποιούμενος τον λογιστή της κόρης της.

Ο δράστης έπεισε τη γυναίκα ότι ήταν απαραίτητο να γίνει άμεσα «καταγραφή» όλων των χρημάτων και των τιμαλφών που διατηρούσε στην οικία της.

Χρυσαφικά 30.000€ και μετρητά μέσα σε… γλάστρα

Πιστεύοντας πως μιλάει με συνεργάτη του συγγενικού της προσώπου, η 81χρονη ακολούθησε πιστά τις οδηγίες που της δόθηκαν.

Αφού συγκέντρωσε σε μία πλαστική σακούλα κοσμήματα συνολικής αξίας 30.000 ευρώ ,σύμφωνα με την καταγγελία της, πρόσθεσε στο εσωτερικό της το χρηματικό ποσό των 3.000 ευρώ και τοποθέτησε τη σακούλα μέσα σε γλάστρα στον εξωτερικό χώρο της οικίας της.

Λίγη ώρα αργότερα, μέλος του κυκλώματος πέρασε από το σημείο, παρέλαβε τη λεία των 33.000 ευρώ και εξαφανίστηκε χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγρινίου, η οποία αναζητά βιντεοληπτικό υλικό και μάρτυρες από τη γύρω περιοχή για την ταυτοποίηση των δραστών.

Έκκληση της Αστυνομίας προς τους πολίτες.

Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει ξανά ισχυρή σύσταση, ιδιαίτερα προς τα άτομα τρίτης ηλικίας, να μην παραδίδουν χρήματα ή τιμαλφή σε αγνώστους.