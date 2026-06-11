Μια υπόθεση που παραπέμπει σε οργανωμένο σχέδιο παράνομης εκμετάλλευσης εταιρικής κάρτας καυσίμων εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο, αποκαλύπτοντας ζημία που ξεπερνά τις 32.000 ευρώ για τεχνική εταιρεία της περιοχής.

Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης φέρεται να είναι πρώην εργαζόμενος της εταιρείας, ο οποίος μετά την αποχώρησή του δεν επέστρεψε την προπληρωμένη εταιρική κάρτα καυσίμων που είχε στην κατοχή του. Αντίθετα, φέρεται να τη χρησιμοποίησε συστηματικά για την αγορά μεγάλων ποσοτήτων καυσίμων, προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημία στην επιχείρηση.

Περισσότερες από 350 συναλλαγές στο μικροσκόπιο

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες συναλλαγές με την επίμαχη κάρτα, οι οποίες φέρεται να ξεπερνούν τις 350. Από την αξιολόγηση των στοιχείων προέκυψε η εμπλοκή συνολικά επτά ατόμων. Σε βάρος έξι σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ ακόμη ένα άτομο κατηγορείται για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Τι εντόπισαν οι Αρχές

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες καυσίμων που είχαν αποθηκευτεί σε πλαστικά δοχεία, καθώς και πλήθος κενών μπιτονιών σε επαγγελματικό χώρο που ερευνήθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης. Παράλληλα, δύο από τους εμπλεκόμενους φέρονται να παραδέχθηκαν τη συμμετοχή τους κατά την εξέτασή τους από τις Αρχές.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να διακριβωθεί πλήρως ο τρόπος δράσης των εμπλεκομένων και το εύρος της παράνομης δραστηριότητας.

Με πληροφορίες από το messolonghinews.gr