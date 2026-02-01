Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αγρινίου, για την κατάσβεση φωτιάς που ξέσπασε σε αποθήκη στη Στοά Παπαγιάννη, στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά επεκτάθηκε και σε κατάστημα υποδημάτων επί της οδού Κύπρου. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στο σπάσιμο των εισόδων τόσο της αποθήκης όσο και του καταστήματος, χρησιμοποιώντας τροχό και βαριοπούλες, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στους χώρους. Η αποθήκη ανήκει σε γνωστό κατάστημα υποδημάτων της περιοχής. Η επιχείρηση κατάσβεσης συνεχίζεται, ενώ η περιοχή έχει καλυφθεί από πυκνούς καπνούς, οι οποίοι είναι ορατοί σε μεγάλο μέρος του Αγρινίου.

Για λόγους ασφαλείας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Τσικνιά, από τη διασταύρωση με την οδό Ζωοδόχου Πηγής, ώστε να αποτραπεί η είσοδος οχημάτων στην πλατεία Ειρήνης και στην οδό Κύπρου. Στην επιχείρηση συνδράμει και γερανοφόρο όχημα, ενώ τον συντονισμό έχουν ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αιτωλοακαρνανίας, Στράτος Πετράκης, και ο Διοικητής της Π.Υ. Αγρινίου, κ. Αποστόλου.