Μία σοβαρή επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, στο νοσοκομείο Αγρινίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 30χρονος μετέβη στα επείγοντα σε κατάσταση μέθης.

Μάλιστα κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας είχε τραυματιστεί καθώς έφερε ελαφρύ κόψιμο στην παλάμη του.

Τότε, την ώρα που ο εφημερεύον γιατρός τον πλησίασε για του παρέχει τις πρώτες βοήθειες, ο άνδρας του επιτέθηκε, τον γρονθοκόπησε και τράπηκε σε φυγή.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οι Αρχές και έκτοτε ο 30χρονος αναζητείται.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως ο δράστης είναι γνώριμος στην αστυνομία καθώς έχει ιστορικό πλήθους υποθέσεων.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι δυστυχώς παρόμοια περιστατικά επαναλαμβάνονται συχνά.

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου, άτομο έσπασε το τζάμι πόρτας γραφείου, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Νοσοκομείο Ρίου.

Μάλιστα, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που σημειώνεται επίθεση κατά των γιατρών στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Το ζήτημα είναι κάτι που απασχολεί σημαντικά τη διοίκηση, καθώς οι γιατροί ζητούν περισσότερη ασφάλεια.