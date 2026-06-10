Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στην περιοχή της Αγίας Σοφίας Θέρμου στην Αιτωλοακαρνανία, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν μία γυναίκα και το παιδί της εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό βάθους περίπου 30 μέτρων.

Πτώση σε χαράδρα μέσα σε πυκνή βλάστηση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του κοιμητηρίου της περιοχής, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Το όχημα κατέληξε αρκετά μέτρα κάτω από τον δρόμο, μέσα σε πυκνή βλάστηση, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν το συμβάν ειδοποίησαν άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας για να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Ανασύρθηκαν και μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας

Η μητέρα και το παιδί ανασύρθηκαν από το σημείο και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Θέρμου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την εκτίμηση της κατάστασής τους. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, φέρουν τραυματισμούς, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας τους.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια της εκτροπής και της πτώσης του οχήματος στον γκρεμό.

Πηγή: agriniopress.gr, ThermoNews.gr