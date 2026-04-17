Σοβαρή κινητοποίηση της Αστυνομίας προκάλεσε περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες (16/4) το βράδυ στο Αγρίνιο, περίπου στις 23:30, στη συμβολή των οδών Αιγαίου και Πάτμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επεισόδιο ενεπλάκησαν άτομα Ρομά που επέβαιναν σε τρία οχήματα. Ο οδηγός του προπορευόμενου αυτοκινήτου φέρεται να «σκαρφάλωσε» από την οροφή του οχήματος και να πυροβόλησε 7 έως 8 φορές προς τον οδηγό του αυτοκινήτου, που ακολουθούσε.

Τα οχήματα βρισκόταν εν κινήσει κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών, με αποτέλεσμα το όχημα-στόχος, να υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές. Ο οδηγός ωστόσο, κατάφερε να αποφύγει τα πυρά και να απομακρυνθεί από το σημείο, χωρίς να τραυματιστεί.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των εμπλεκομένων, υπήρχαν παλαιότερες διαφορές, παρόλα αυτά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η συνάντηση φαίνεται να ήταν τυχαία.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκομένων.