Με ένα νέο μοτίβο οι αγρότες σήμερα Τρίτη 30/12 συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και επισκέπτωνται τα πολιτικά γραφεία βουλευτών και στελεχών της Κυβέρνησης για να αφήσουν κείμενα διαμαρτυρίας και συμβολικά «πεσκέσια».

Στο Αγρίνιο μάλιστα, κινηματογράφησαν υποδειγματικά όλη τη δράση από το ξεκίνημά της μέχρι και την στιγμή που μπήκαν στο πολιτικό γραφείο του Κώστα Καραγκούνη και άδειασαν κοπριά και σανό, ενώ του άφησαν και μία κλούβα με πορτοκάλια, αφού παράλληλα του… θυροκόλλησαν τα αιτήματά τους.

Δείτε το βίντεο: