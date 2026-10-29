Βαρύ πένθος σκιάζει την τοπική κοινωνία στα Καλύβια Αγρινίου, έπειτα από το δυστύχημα που εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (29/10), στο οποίο έχασε τη ζωή του ένας 23χρονος.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο νεαρός άνδρας είχε ανέβει στην οροφή οικίας της περιοχής. Κάτω από συνθήκες που εξετάζονται, ήρθε σε άμεση επαφή με καλώδιο υψηλής τάσης, με αποτέλεσμα να δεχτεί ισχυρό ηλεκτρικό φορτίο που απέβη μοιραίο για τη ζωή του.

Αναστάτωση και κινητοποίηση των Αρχών

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της γειτονιάς, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν άμεσα. Ο 23χρονος διακομίστηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί περιορίστηκαν απλώς στη διαπίστωση του θανάτου του, καθώς ήταν ήδη αργά.

Τη διενέργεια της προανάκρισης για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών και των αιτιών της τραγωδίας έχει αναλάβει η τοπική Αστυνομία.