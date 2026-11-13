Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο Αγρίνιο το μεσημέρι της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι Αρχές.

Το ατύχημα καταγράφηκε στο 4ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέου Χαλκιόπουλου – Τρικλίνου – Γέφυρας Τατάρνας και στο όχημα επέβαιναν τρεις ηλικιωμένοι.

Το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και «καβάλησε» προστατευτικές μπάρες σε σημείο ιδιαιτέρως επικίνδυνο, όπου από κάτω υπάρχει γκρεμός περίπου 15 μέτρων. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αμφιλοχίας, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους ηλικιωμένους.

Εικόνες από το τροχαίο ατύχημα:

Ασθενοφόρο έφτασε από το κέντρο του Αγρινίου και παρέλαβε τους τρεις επιβαίνοντες του οχήματος που απεγκλώβισαν οι πυροσβέστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο συγκεκριμένο τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου έχουν σημειωθεί κατά καιρούς αρκετά τροχαία ατυχήματα, με την ολισθηρότητα του οδοστρώματος να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς.

Πηγή: Agrinio News