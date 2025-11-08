Σε εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που πλήττει το Αγρίνιο, με τις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις να μετατρέπουν τους δρόμους σε «ποτάμια». Οι έντονες βροχοπτώσεις που έφερε η κακοκαιρία από το ξημέρωμα του Σαββάτου (8/11) έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στους δρόμους.

Συγκεκριμένα, ο δρόμος που συνδέει τα Διαμαντέικα με τα Τριαντέικα έχει μετατραπεί σε χείμαρρο λόγω της έντονης βροχόπτωσης, καθιστώντας την κυκλοφορία ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Προβλήματα παρουσιάστηκαν και στα Καλύβια, τη Ρίγανη και τη Μεγάλη Χώρα, με αρκετούς δρόμους να παρουσιάζουν φθορές, ενώ οι αγροτικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια από την λάσπη, κάνοντας ιδιαίτερη δύσκολη την πρόσβαση σε καλλιέργειες και ζώα.

Από τον μεγάλο όγκο νερού, τα ρέματα υπερχείλισαν στην περιοχή της Νεάπολης και της Μεγάλης Χώρας (Πλατανόρεμα, Καλαμόρεμα), ενώ στην Μεγάλη Χώρα και τη Νεάπολη τα νερά έφτασαν και στα σπίτια.

Η Πυροσβεστική έχει πραγματοποιήσει αντλήσεις υδάτων, και από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, επιχειρούν πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Αγρινίου.

Οι Αρχές συνιστούν στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από τα σημεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα, και να περιορίσουν στο ελάχιστο τις άσκοπες μετακινήσεις, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και στο ευρύτερο οδικό δίκτυο του Νομού.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, η ένταση του πρώτου κύματος της κακοκαιρίας αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά μέχρι το απόγευμα. Ωστόσο, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει την περιοχή από την Κυριακή, με φαινόμενα που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα.

Π.Π.

