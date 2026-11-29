Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι γονείς της 15χρονης κοπέλας στο Αγρίνιο οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της κόρης τους.

Οι γονείς της 15χρονης μετά από μαραθώνια απολογία διάρκειας δέκα ωρών που ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (29/11), δεν κατάφεραν να πείσουν εισαγγελέα και ανακριτή, για την αθωότητα τους και με ομόφωνη απόφαση των δύο, κρίθηκαν προφυλακιστέοι, ανεβάζοντας έτσι σε τέσσερις τον αριθμό των κατηγορουμένων, των οποίων αποφασίστηκε η προφυλάκιση για την υπόθεση.

Οι απολογίες των υπόλοιπων τεσσάρων κατηγορουμένων αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο Δευτέρα (30/11) και μεθαύριο Τρίτη (1/12).

Η ανήλικη κοπέλα εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Αγρινίου σε καθεστώς προστατευμένης φροντίδας με συνεχή παρακολούθηση από ψυχολόγο.

Αξίζει να σημειωθεί πως δικηγόρος του Αγρινίου ανέλαβε την υπεράσπιση της μητέρας, κατόπιν ορισμού της από τον Ανακριτή και τον Εισαγγελέα μέσω των σχετικών καταλόγων του Δικηγορικού Συλλόγου.