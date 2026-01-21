Ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη Κώστα Αλεξανδρή στο Λιθοβούνι Αγρινίου προφυλακίστηκε, όπως μετέδωσε το sinidisi.gr, σε μια εξέλιξη που θεωρείτο αναμενόμενη.

Η απολογία του δράστη στο Δικαστικό Μέγαρο Μεσολογγίου διήρκεσε περίπου οκτώ ώρες, ξεκινώντας στις 11 το πρωί και ολοκληρώνοντας γύρω στις 7 το απόγευμα.

Στον 44χρονο έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος επιχειρεί να παρουσιάσει την πράξη του ως άμυνα, υποστηρίζοντας ότι το πρωί του Σαββάτου 17/1 το θύμα τον ακολούθησε και τον σημάδεψε με καραμπίνα, ενώ ισχυρίζεται ότι είχε δεχθεί απειλές από τον 50χρονο το προηγούμενο διάστημα.

Πριν την απολογία εξετάστηκαν από τις δικαστικές αρχές οκτώ μάρτυρες υπεράσπισης του δράστη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Χρήστος Τσιμπούκης, είχε σημειώσει ότι ο κατηγορούμενος θα προσκομίσει στοιχεία για την επιβεβαίωση των ισχυρισμών του.

Παρά τα στοιχεία αυτά, με τη σύμφωνη γνώμη της Ανακρίτριας και του Εισαγγελέα, ο 44χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος και θα οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Μετά το φονικό, ο δράστης παραδόθηκε στις Αρχές, καλώντας ο ίδιος τον Αστυνομικό Σταθμό Γαβαλούς. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν στο σπίτι του και κατέσχεσαν το όπλο που παρέδωσε.

Το χρονικό του φονικού

Θυμίζουμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 17/1, γύρω στις 9 το πρωί στο καφενείο του χωριού.

Το θύμα καθόταν για καφέ όταν είδε τον δράστη να περνάει με το αυτοκίνητό του και τον ακολούθησε, σύμφωνα με μαρτυρίες. Στο σημείο που έγινε η αντιπαράθεση, ο 44χρονος αντιλήφθηκε ότι τον ακολουθεί το θύμα και έκανε αναστροφή, βγάζοντας την καραμπίνα και πυροβολώντας το αυτοκίνητο του κοινοτάρχη.

Ο 50χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα και έπεσε μπρούμυτα στη θέση του συνοδηγού, με το όχημά του να εκτρέπεται για περίπου 70 μέτρα και να καταλήγει σε χωράφι. Στο σημείο βρισκόταν μια γυναίκα, η οποία ειδοποίησε την αστυνομία αρχικά πιστεύοντας ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα.