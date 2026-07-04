Στο Νοσοκομείο του Ρίου μεταφέρθηκαν εσπευσμένα τα ξημερώματα του Σαββάτου, 4 Ιουλίου, ένας 52χρονος πατέρας και ο 27χρονος γιος του από το Αγρίνιο, έχοντας υποστεί σοβαρά εγκαύματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του agriniopress, οι δύο άνδρες διακομίστηκαν αρχικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου αργά το βράδυ της Παρασκευής (3/7), φέροντας εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους.

Αν και οι πληροφορίες παραμένουν ακόμα συγκεχυμένες, ο τραυματισμός τους φέρεται να προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης υγραερίου μέσα στην κατοικία τους.

Αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο Νοσοκομείο του Αγρινίου, οι γιατροί έκριναν ότι η κατάστασή τους επέβαλλε την άμεση μεταφορά τους στο Νοσοκομείο του Ρίου για περαιτέρω νοσηλεία.