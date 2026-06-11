Μυστήριο έχει εξαπλωθεί γύρω από τον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα από σκάγια κυνηγετικού όπλου στο Αγρίνιο.

Λίγο μετά τις 19:30 το απόγευμα της Πέμπτης 11 Ιουνίου, οι αστυνομικές Αρχές ενημερώθηκαν από το Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου πως διακομίστηκε ένας 35χρονος, ο οποίος έφερε τραύματα από σκάγια σε διάφορα σημεία του σώματός του. Οι άνδρες της αστυνομίας κινητοποιήθηκαν με σκοπό να διερευνήσουν το περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματίας δεν έχει υποδείξει τον δράστη ή τους δράστες, ούτε έχει δώσει σαφείς εξηγήσεις για τον τόπο, τον χρόνο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο 35χρονος άνδρας συνεχίζει να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο, φρουρούμενος από τις αστυνομικές Αρχές.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών, προκειμένου να διαλευκανθούν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος.

Πηγή: Agrinio Site