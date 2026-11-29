Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης της 15χρονης στο Αγρίνιο, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται οι γονείς της ανήλικης και πέντε ακόμη άνδρες.

Η αστυνομική έρευνα φαίνεται πως βρίσκεται ακόμη στην αρχή της, καθώς δεν αποκλείεται να αποκαλυφθεί η εμπλοκή επιπλέον προσώπων στην υπόθεση, η οποία, σύμφωνα με την κατάθεση του κοριτσιού, έχει τις ρίζες της στην παιδική του ηλικία.

Ο ρόλος των γονέων και του 45χρονου

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η 15χρονη, η μητέρα της φέρεται να κανόνιζε συναντήσεις με άνδρες, εν γνώσει του πατέρα της, με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση της ανήλικης έναντι χρηματικής αμοιβής.

Η μητέρα φέρεται να συνόδευε η ίδια το κορίτσι στις συναντήσεις, ενώ όταν αυτές πραγματοποιούνταν σε μεγαλύτερη απόσταση, τη μεταφορά της αναλάμβανε ένας 45χρονος, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν τον ακριβή ρόλο του συγκεκριμένου άνδρα, τον οποίο η ανήλικη έχει καταγγείλει και για σεξουαλική κακοποίηση.

Στο «μικροσκόπιο» τρεις σημειώσεις στο τετράδιο της 15χρονης

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Αρχές σε τρεις σημειώσεις που εντοπίστηκαν στο τετράδιο της 15χρονης, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση και άλλων εμπλεκομένων.

Στην κατάθεσή της, η ανήλικη ανέφερε ότι η σεξουαλική εκμετάλλευσή της ξεκίνησε όταν ήταν μόλις οκτώ ετών, ενώ κατήγγειλε περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης ακόμη και σε μικρότερη ηλικία, από άνδρα που βρίσκεται μεταξύ των συλληφθέντων.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι γονείς της ασκούσαν συστηματικά σωματική βία σε βάρος της, προκειμένου να την εξαναγκάζουν να συμμετέχει στις συναντήσεις που εκείνοι οργάνωναν.

«Θέλω να με πάρεις από εδώ γιατί υποφέρω»

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η 15χρονη αποφάσισε να μιλήσει σε έναν συγχωριανό της, ζητώντας τη βοήθειά του για να απομακρυνθεί από το οικογενειακό της περιβάλλον. «Θέλω να με πάρεις από το σπίτι. Θέλω να με πάρεις από εδώ γιατί υποφέρω», φέρεται να του είπε αρχικά.

Στη συνέχεια, του αποκάλυψε όσα, σύμφωνα με την καταγγελία της, βίωνε επί σειρά ετών, με τους γονείς της να φέρονται να την εξαναγκάζουν σε σεξουαλική εκμετάλλευση έναντι χρηματικών ποσών που κυμαίνονταν ακόμη και μεταξύ 10 και 15 ευρώ.

Δεν αποκλείονται νέες συλλήψεις

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, αξιολογώντας τις καταθέσεις και τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της υπόθεσης.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, τις επόμενες ημέρες να εκδοθούν νέα εντάλματα σύλληψης, εφόσον προκύψουν στοιχεία για την εμπλοκή και άλλων προσώπων.