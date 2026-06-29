Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 50χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται για εσκεμμένο εμπρησμό στην περιοχή Παράβολα του Δήμου Αγρινίου. Η κινητοποίηση του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας ξεκίνησε το μεσημέρι της 28ης Ιουνίου 2026, γύρω στις 14:27, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε αγροτική περιοχή. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου τέσσερα στρέμματα γης πριν οι δυνάμεις καταστολής θέσουν την κατάσταση υπό έλεγχο.

Η ανάκριση και η ομολογία για το «σερί» των εμπρησμών

Η σύλληψη του 50χρονου άνοιξε τον δρόμο για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης. Οι ανακριτικοί υπάλληλοι, αξιοποιώντας στο έπακρο τα διαθέσιμα στοιχεία και διεξάγοντας συστηματική έρευνα, κατάφεραν να συνδέσουν τον κατηγορούμενο και με άλλα περιστατικά που είχαν θορυβήσει την τοπική κοινωνία.

Πιεζόμενος από τα ευρήματα, ο άνδρας ομολόγησε ότι κρύβεται πίσω από τρεις επιπλέον εμπρησμούς στην ίδια ακριβώς τοποθεσία. Οι προηγούμενες ενέργειές του είχαν λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του ίδιου μήνα, και συγκεκριμένα στις 6 και 20 Ιουνίου, καθώς και νωρίτερα την ίδια ημέρα της σύλληψής του.

Η συντονισμένη δράση του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αιτωλοακαρνανίας έβαλε τέλος στη δράση του 50χρονου, ο οποίος πλέον κατηγορείται για εμπρησμούς από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση. Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα για τα περαιτέρω.