Στη σύλληψη δύο ανδρών και ενός ανήλικου ηλικίας 16 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Αγρίνιο, βάζοντας τέλος στη δράση εγκληματικής ομάδας που στόχευε εκκλησίες της περιοχής.

Η αρχή του τέλους για τους δράστες γράφτηκε το πρωί της Τρίτης, όταν μετέβησαν με αυτοκίνητο σε περιοχή του Αγρινίου και διέρρηξαν παρεκκλήσι. Από το εσωτερικό του αφαίρεσαν πλήθος εκκλησιαστικών ειδών, μεταξύ των οποίων την καμπάνα, ένα Άγιο Ποτήριο, ένα Άγιο Δισκάριο, ένα ιερό αρτοφόριο, ιερά μάκτρα, κηροπήγια και καντήλια, η συνολική αξία των οποίων υπολογίζεται στις 4.500 ευρώ.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα διαφυγής, το ακινητοποίησαν και κατά τον έλεγχο βρήκαν τόσο τα κλοπιμαία όσο και πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων.

Η προηγούμενη δράση και το βαρύ κατηγορητήριο

Από την προανάκριση που ακολούθησε αποκαλύφθηκε ότι η δράση της συμμορίας δεν περιοριζόταν στο τελευταίο περιστατικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., από τις 26 Οκτωβρίου έως και τις 11 Νοεμβρίου 2026, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν διαπράξει ακόμη τέσσερις κλοπές, καθώς και μία απόπειρα σε ιερούς ναούς της ευρύτερης περιοχής, αφαιρώντας καμπάνες, μανουάλια, καντήλια, μπρούτζινα ανθοδοχεία, ένα μικρόφωνο και έναν ενισχυτή.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εγκληματική οργάνωση – συμμορία και διακεκριμένες κλοπές.

Στον εισαγγελέα οι κατηγορούμενοι

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι δράστες ως μέσο για τις μετακινήσεις τους κατασχέθηκε, ενώ οι ίδιοι αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας. Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν εμπλοκή τους και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.