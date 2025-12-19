Δεν έχει όρια το θράσος και η προκλητικότητα κάποιων ανθρώπων. Τρεις νεαροί Ρομά εχθές (18/12) το βράδυ, εισέβαλλαν σε ισόγειο μονοκατοικίας, σε περιοχή κοντά στο κέντρο του Αγρινίου και έκλεψαν 500 ευρώ. Επίσης στη βιασύνη τους να βρουν πολύτιμα πράγματα, προκάλεσαν φθορές, σπάζοντας δύο τηλεοράσεις αξίας 600 ευρώ.

Το αξιοσημείωτο της ιστορίας αυτής, όμως δε σταματάει εδώ. Οι τρεις δράστες έστειλαν βίντεο από τη ληστεία στον ιδιοκτήτη, προφανώς αισθανόμενοι μεγάλη ικανοποίηση, για το κατόρθωμά τους.

Τα ίχνη όμως που άφησαν οδήγησαν τους αστυνομικούς της Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, στον άμεσο εντοπισμό τους και φυσικά στη σύλληψή τους. Πρόκειται για τρεις νεαρούς άνδρες ηλικίας 21, 20 και 17 ετών, εις βάρος των οποίων έχει σχηματισθεί δικογραφία για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, κλοπή και εξύβριση.

Ο 21χρονος και ο 20χρονος αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα ενώ ο 17χρονος αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα.

Πηγή: agriniopress