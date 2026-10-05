Bίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ο 31χρονος οδηγός, Φώτης Πούλιος, χάνει τον ελέγχο του αγωνιστικού οχήματος σε μια απαιτητική στροφή της διαδρομής, κατά τη διάρκεια της 2ης Ανάβαση Αγρινίου.

Ο οδηγός, που συμμετείχε στον αγώνα την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, με αυτοκίνητο με τον αριθμό 29, εκτράπηκε της πορείας του στη δεύτερη στροφή της ειδικής διαδρομής.

Ο 31χρονος οδηγός του Αγωνιστικού Συλλόγου Ηρακλείου, χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από το όχημα και διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου. Εκεί οι ιατροί έκριναν αναγκαία τη διασωλήνωσή του, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας, όπου και νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Η στιγμή με το όχημα να βγαίνει εκτός ελέγχου:

Στο σημείο υπήρξε άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του τραυματία.

Βίντεο με το όχημα στην ανάβαση, πριν από το ατύχημα:

Μετά την εκτροπή του αυτοκινήτου που οδήγησε στην οριστική διακοπή του αγώνα, η ΦΙΛ.Μ.Α. Αγρινίου εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση συμπαράστασης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κείμενο:

«Ο Φώτης είναι ένας δικός μας άνθρωπος, ένας άνθρωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού και της πόλης μας, και ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας να πάνε όλα καλά και να έχει ταχεία και πλήρη ανάρρωση».

Παράλληλα, η λέσχη απευθύνει αυστηρή έκκληση για σεβασμό προς τον οδηγό και τους οικείους του, ζητώντας να σταματήσει η αναπαραγωγή ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών που αφορούν τόσο την κατάσταση της υγείας του όσο και τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

Η ανακοίνωση της ΦΙΛ.Μ.Α. Αγρινίου κλείνει μεταφέροντας τη στήριξη όλων στον νεαρό οδηγό:

«Αυτές τις ώρες, το μόνο που έχει σημασία είναι ο άνθρωπος. Φώτη, οι σκέψεις και οι ευχές όλων μας είναι μαζί σου. Σιδερένιος και γρήγορα κοντά μας».

Πηγή: sinidisi