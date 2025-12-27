Ένα αδιανόητο περιστατικό συνέβη χθες 26 Δεκεμβρίου στην Ματαράγκα Αγρινίου, με έναν 17χρονο να πέφτει θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τέσσερις νεαρούς, ενώ διασκέδαζε σε κατάστημα της περιοχής.

Το συμβάν κατεγράφη τις πρώτες πρωινές ώρες, με τον ανήλικο να έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις για τις οποίες και χρειάστηκε να μεταφερθεί -ευτυχώς προληπτικά- στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Ο 17χρονος βρισκόταν στο κατάστημα με την παρέα του, όταν ξαφνικά η ομάδα των νεαρών κατέφθασε με ταξί από το Αγρίνιο στο σημείο τους συμβάντος.

Μπήκαν στο μαγαζί με κουκούλες, έβγαλαν τραβώντας βίαια τον 17χρονο εκτός μαγαζιού και άρχισαν να τον γρονθοκοπούν ασταμάτητα. Μάλιστα, φέρονται να τον απείλησαν και με μαχαίρι.

Από το περιβάλλον του νεαρού τονίζεται ότι η αφορμή είναι εντελώς ασήμαντη και ακατανόητη, καθότι οφείλεται σε παρεξήγηση.

Ο ένας εκ των δραστών έχει ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για νεαρό αλβανικής καταγωγής που έχει απασχολήσει τις αρχές και κατά το παρελθόν. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από αστυνομικούς του Α.Τ. Αιτωλικού.

Έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμων ατόμων.

