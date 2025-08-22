Μητέρα 4 παιδιών ήταν το θύμα του άγριου εγκλήματος που έγινε το πρωί της Παρασκευής 22/08, στον Βόλο, όταν ο σύζυγός της την σκότωσε και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Η νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντά, στο ύψος μεταξύ των οδών Γάτσου και Γλάδστωνος, σύμφωνα με τον τοπικό ιστότοπο «Ταχυδρόμο».

Οι αστυνομικοί αναζητούν τον 40χρονο άνδρα υπήκοο Αλβανίας, που έφυγε τρέχοντας από το σπίτι του, ανεβαίνοντας την Γλάδστωνος.

Η Αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και προσπαθεί να τον εντοπίσει.

Προηγουμένως, η κόρη του θύματος κάλεσε σοκαρισμένη το ΕΚΑΒ για βοήθεια, όταν είδε αιμόφυρτη την 36χρονη μητέρα της στην είσοδο της πολυκατοικίας. Μόλις έφτασαν οι διασώστες, λίγα λεπτά αργότερα διαπίστωσαν πως ήταν ήδη νεκρή.

Η 36χρονη Νικολέτα Μ. φέρεται να πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία μετά από σοβαρό τραυματισμό που προκλήθηκε είτε από μαχαίρι είτε από θραύσματα τζαμαρίας.

Ο σύζυγός της δηλαδή, δεν είναι ακόμα σαφές αν την μαχαίρωσε, ή αν την έριξε στην τζαμαρία της εισόδου της πολυκατοικίας, που την κατέσφαξε από τα σπασμένα τζάμια της.

Η γυναίκα παρελήφθη νεκρή από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.