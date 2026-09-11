Ένα φραστικό επεισόδιο στον δρόμο μετατράπηκε σε άγρια καταδίωξη το βράδυ της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου στην Πέτρου Ράλλη.

Δύο οδηγοί, ενός αυτοκινήτου και μιας μοτοσικλέτας διαπληκτίστηκαν έντονα στη συμβολή Πέτρου Ράλλη και Κηφισού. Έπειτα, συνέχισαν κανονικά την πορεία τους, αλλά υπήρξε και δεύτερο περιστατικό μεταξύ τους στο ύψος της πλατείας Ελευθερίας στον Κορυδαλλό.

Βίντεο από τη συμπλοκή των οδηγών:

Λίγο πιο κάτω στην συμβολή Πέτρου Ράλλη και Κέκροπος, το δίκυκλο έκλεισε τον δρόμο στο αυτοκίνητο. Το όχημα χτύπησε τη μοτοσικλέτα και την έριξε στην κολώνα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο αναβάτης. Στο σημείο έφτασε μια ακόμη μηχανή, και ο αναβάτης της χτύπησε τον οδηγό του ΙΧ στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός της μηχανής διακομίστηκε στο Τζάννειο Νοσοκομείο, ενώ οι Αρχές προχώρησαν σε πέντε προσαγωγές.