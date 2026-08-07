Έντονος καβγάς που μετατράπηκε γρήγορα σε επικίνδυνο επεισόδιο, εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης 6 Αυγούστου, στην καρδιά της Θήβας.

Όλα ξεκίνησαν στην οδό Λοξής Φάλαγγος, όπου δύο άνδρες ενεπλάκησαν σε οξυμένο φραστικό διαπληκτισμό. Η κατάσταση εκτραχύνθηκε απότομα όταν ο ένας άνδρας, σε κατάσταση αμόκ, επιβιβάστηκε στο όχημά του. Χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό του ως όπλο, άρχισε να χτυπά αλλεπάλληλες φορές το σταθμευμένο όχημα του δεύτερου άνδρα, διαλύοντάς το.

Βίντεο από το σκηνικό στη Θήβα:

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας υπήρξε άμεση. Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη, πριν η βία λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Και οι δύο εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Θήβας, όπου διαπιστώθηκε ότι ο δράστης βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Μετά τη σύλληψή του, ο οδηγός οδηγείται σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα.

Πηγή: radiothiva.gr