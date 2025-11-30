Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής στη Λάρισα, ανάμεσα σε αγρότες και αστυνομικούς, με τους τελευταίους να κάνουν εκτεταμένη χρήση χημικών και να προβαίνουν σε υπέρμετρη χρήση βίας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις τους εμπόδισαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό, κλείνοντας το πέρασμα με περιπολικό.

Tα επεισόδια σημειώθηκαν στη Νίκαια και τον Πλατύκαμπο, όπου η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και κρότου-λάμψης για να αποτρέψει αγρότες που επιχείρησαν να βγουν με τα τρακτέρ και να αποκλείσουν την κυκλοφορία στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Από την την επεισοδιακή κινητοποίηση ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος τραυματίστηκε.

Σημειώνεται πως οι συγκεντρωμένοι έκλεισαν τον κόμβο του Ε65 προς Καρδίτσα, Τρίκαλα. Μάλιστα στον Πλατύκαμπο έγινε και μία προσαγωγή. Οι αγρότες στη Νίκαια πέρασαν τελικά στην εθνική από τον παράδρομο, με τα πόδια.

Κατά τη διάρκεια της έντασης, οι αγρότες χτύπησαν περιπολικό ζητώντας με πολύ έντονες εκφράσεις από τους αστυνομικούς να αποχωρήσουν από το σημείο.

Σύμφωνα με τα Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, η παρουσία ισχυρών δυνάμεων των ΜΑΤ προκάλεσε άμεσα αντιπαραθέσεις, με λεκτικούς διαπληκτισμούς και έντονη πίεση προς την αστυνομία να απομακρύνει την κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, φράζοντας πλήρως τη διέλευση.

Οι σημερινές κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλία αποτελούν το προοίμιο της καθοριστικής συγκέντρωσης στη Νίκαια, όπου συνεχίζεται να καταφθάσουν εκατοντάδες τρακτέρ, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους για το κόστος παραγωγής, τις αποζημιώσεις και το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται πως από νωρίς σήμερα το μεσημέρι έχουν τεθεί σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας-Αθηνών.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, αποφάσισε τη διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο τμήμα από τον κόμβο Βιοκαρπέτ έως και τον κόμβο Νίκαιας – συμπεριλαμβανομένων των κλάδων εισόδου και εξόδου – από τις 12:00 και μέχρι νεωτέρας.



Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μέσω εναλλακτικών διαδρομών που υποδεικνύει η Τροχαία, η οποία βρίσκεται επί τόπου για την καθοδήγηση των οδηγών και την αποφυγή περαιτέρω συμφόρησης.

Καρδίτσα: Αγρότες έδεσαν με ιμάντα όχημα της ΕΛΑΣ για να σπάσουν τον φραγμό

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ThessPost.gr, κατά τη διάρκεια των εντάσεων, οι αγρότες της Καρδίτσας έδεσαν με ιμάντα όχημα της ΕΛΑΣ για να σπάσουν τον φραγμό.

Τα αιτήματα των αγροτών

Η καταβολή όλων των χρεωστούμενων από την Κυβέρνηση καθώς και της βασικής ενίσχυσης, που έπρεπε ήδη να έχει καταβληθεί

Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής κ να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλυφθούν οι βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας

Μείωση του κόστους παραγωγής

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής

Να επιστραφούν κ να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές κ ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα».

Εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων

Οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που δεν θα στηθούν διάσπαρτα μπλόκα, αλλά δύο μεγάλα και οργανωμένα σημεία συγκέντρωσης.

Η συμμετοχή αναμένεται πολύ υψηλή σε πολλά σημεία, με αγρότες από τη Λάρισα, τα Φάρσαλα, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα και την Αγιά. Υπενθυμίζεται πως έχουν προαναγγείλει πως θα επεκτείνουν τις κινητοποιήσεις τους έως και τις 5 Δεκέμβρη.

Όπως επισημαίνουν, το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι χαμηλές τιμές και οι καθυστερήσεις στις πληρωμές, έχουν οδηγήσει χιλιάδες παραγωγούς σε οικονομικό αδιέξοδο.

Δείτε περισσότερα βίντεο από τις κινητοποιήσεις και την ένταση: