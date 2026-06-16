Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί ο άγριος καβγάς μεταξύ μαθητριών, έξω από το Γυμνάσιο του Βασιλικού Ευβοίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε μετά τη λήξη της σχολικής σεζόν, όταν δύο κοπέλες ξεμαλλιάστηκαν και έπαιξαν ξύλο.

Κλωτσιές, μπουνιές, μαλλιοτραβήγματα και βρισιές περιγράφουν το πρωτοφανές σκηνικό, που εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια δεκάδων μαθητών, οι οποίοι παρακολουθούσαν αμέτοχοι τη βίαιη συμπλοκή.

Το ένα κορίτσι μάλιστα, ενώ είχε πέσει, δέχθηκε χτυπήματα από άλλες μαθήτριες.

Δείτε το βίντεο του άγριου καβγά:

Πηγή: egnomi.gr