Σοβαρό επεισόδιο, που προκάλεσε έντονη ανησυχία, σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (9/7) στο κέντρο της Λαμίας. Μια λεκτική αντιπαράθεση με βαριές εκφράσεις ανάμεσα σε νεαρά άτομα κλιμακώθηκε γρήγορα, καταλήγοντας σε άγριο ξύλο στη μέση του δρόμου.

Πώς ξεκίνησε ο καβγάς

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών και καταστηματαρχών, όλα ξεκίνησαν μέσα σε ένα μαγαζί όπου βρίσκονταν δύο διαφορετικές παρέες. Η μία πλευρά αποτελούνταν από τρία αγόρια και η άλλη από μια μεγαλύτερη ομάδα, στην οποία συμμετείχαν πέντε με έξι νεαροί Ρομά μαζί με τρεις κοπέλες.

Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, δύο από τους νεαρούς (ένας από κάθε παρέα) λογομάχησαν έντονα. Η κατάσταση ξέφυγε αμέσως από τον έλεγχο, με τα υπόλοιπα μέλη να εμπλέκονται στον καβγά, ενώ στο σημείο έσπευσαν και άλλοι ανήλικοι Ρομά για να ενισχύσουν τους φίλους τους.

Το «ραντεβού» και η εμφάνιση της Άμεσης Δράσης

Παρά τις προσπάθειες των ιδιοκτητών των γύρω καταστημάτων και των περαστικών να ηρεμήσουν τα πνεύματα, οι δύο πλευρές δεν σταμάτησαν εκεί. Αφού αντάλλαξαν τα πρώτα χτυπήματα, ανανέωσαν τη «συνάντησή» τους για την πλατεία Πάρκου, με σκοπό να συνεχίσουν τη συμπλοκή.

Τα σχέδιά τους όμως ανατράπηκαν από την άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας. Με το που έφτασε το πρώτο περιπολικό στο σημείο, οι νεαροί τράπηκαν σε φυγή, σκορπίζοντας στους γύρω πεζοδρόμους για να διαφύγουν.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αναζητήσεις στην περιοχή και κατάφεραν να ακινητοποιήσουν δύο άτομα Ρομά. Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών αναγνωρίστηκε επί τόπου από έναν νεαρό της αντίπαλης παρέας, ο οποίος είχε παραμείνει στο σημείο του αρχικού επεισοδίου.

Οι εμπλεκόμενοι οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Λαμίας, όπου εξετάζεται το συμβάν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν θα υποβληθούν εκατέρωθεν μηνύσεις ώστε να κινηθεί η αυτόφωρη διαδικασία και να πραγματοποιηθούν συλλήψεις.

Πηγή: lamiareport.gr