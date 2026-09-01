Ένα ιδιαίτερο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην καρδιά της Βέροιας, όταν μια ολόκληρη οικογένεια από αγριογούρουνα βρήκε καταφύγιο στους χώρους της 1ης Μεραρχίας Πεζικού.

Το κοπάδι, που αποτελούνταν από τρεις χοιρομητέρες μαζί με τα μικρά τους, εθεάθη να περιπλανιέται ανενόχλητο εντός του στρατοπέδου, προσφέροντας ένα ασυνήθιστο θέαμα σε όσους βρέθηκαν στο σημείο.

Τις εικόνες αυτές απαθανάτισε με την κάμερα του κινητού του ο δημότης Τάκης Πάππος, ο οποίος κινούνταν στην περιοχή με το όχημά του. Ο ίδιος μάλιστα επέλεξε να αντιμετωπίσει την απρόσμενη αυτή συνάντηση με αρκετή δόση χιούμορ, γράφοντας ότι έβγαλε το κοπάδι για την απογευματινή του βόλτα. Το βίντεο αναδημοσίευσε η ιστοσελίδα kynigesia.gr.

Για να προλάβουμε πάντως όσους σπεύσουν κακόβουλα να εγείρουν θέματα ασφαλείας, θεωρείται αυτονόητο πως κανείς εχέφρων άνθρωπος δεν θα σκέφτηκε ότι το προσωπικό του στρατοπέδου έπρεπε να ανοίξει πυρ εναντίον των ζώων.

Η παρουσία τριών χοιρομητέρων με τα μικρά τους στον χώρο της 1ης Μεραρχίας Πεζικού στη Βέροια αποτέλεσε ένα καθαρά περιβαλλοντικό περιστατικό από αυτά που παρατηρούνται πλέον συχνά στον αστικό ιστό.

Η ψύχραιμη στάση των στελεχών απέδειξε πως η πραγματική περιφρούρηση μιας στρατιωτικής μονάδας στηρίζεται στη σύνεση και την αξιολόγηση του κινδύνου, αφήνοντας τις ακραίες θεωρίες περί «απειλής» εκτός πραγματικότητας.