Το πρωί της Τετάρτης, 20 Αυγούστου, η Τροχαία Λαμίας προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Στυλίδος, όταν ένα μεγάλο αγριογούρουνο βρέθηκε σκοτωμένο, μετά από σύγκρουση με φορτηγό.

Ευτυχώς, δεν σημειώθηκαν σοβαρά ατυχήματα, καθώς το όχημα ήταν φορτηγό και όχι ΙΧ ή μοτοσικλέτα.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία και ενημερώθηκε ο Δήμος για την απομάκρυνση του ζώου.

Τα αγριογούρουνα έχουν γίνει συχνοί επισκέπτες στις κατοικημένες περιοχές, αναζητώντας τροφή.

Από την ίδια ημέρα, ξεκινά και επίσημα η κυνηγετική περίοδος, χωρίς περιορισμούς στον αριθμό των ζώων, που μπορούν να θηρευτούν λόγω του υπερπληθυσμού τους.