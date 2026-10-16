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Αναστάτωση επικράτησε στο κέντρο του Ηρακλείου μετά από καβγά δύο ανδρών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, όλα συνέβησαν το απόγευμα της Παρασκευής 16 Οκτωβρίου, σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Δικαιοσύνης.

Τη στιγμή που η εργαζόμενη στο περίπτερο εξυπηρετούσε έναν άνδρα, εκείνος δέχθηκε ξαφνική επίθεση από έναν άγνωστο.

Περαστικοί που είδαν το περιστατικό να διαδραματίζεται μπροστά στα μάτια τους, έκαναν λόγο για έντονη λογομαχία, ενώ το σκηνικό διήρκησε για λίγα λεπτά.

Μάλιστα, ο καβγάς είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στο περίπτερο.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ σε κατάσταση σοκ ήταν η εργαζόμενη του περιπτέρου.

Αμέσως μετά τον καβγά και οι δύο άνδρες αποχώρησαν.

Πηγή: Creta24